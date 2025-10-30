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Un presunto extorsionador del Mercado de Coche fue abatido en una intervención legal en Ocumare del Tuy, estado Miranda. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales.

Joel Antonio Colina (40), miembro de las peligrosas organizaciones criminales que mantienen azotados a los comerciantes del Mercado Mayorista de Coche, en Caracas; presentaba una solicitud por homicidio intencional.

Era activamente buscado por las comisiones de la División de Investigaciones de Extorsión, quienes lograron ubicarlo en un caserío de Ocumare del Tuy, estado Miranda. Se pudo conocer que Colina era el encargado de ubicar a los comerciantes del mercado.

Presunto extorsionador del Mercado de Coche fue abatido en una intervención legal

Además de informarles que por órdenes de los líderes de la organización delictiva debían cancelar 100 dólares por cada camión que ingresaba al mismo. De lo contrario atentarían contra su integridad física o las unidades.

A fin de perjudicar su patrimonio económico y obstaculizar el libre comercio de los distintos rubros alimenticios. Colina al verse acorralado por las comisiones policiales, desenfundó un arma de fuego accionándola a fin de evadirse.

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Iniciando un intercambio de disparos en el que falleció posteriormente. Se continúa el trabajo de investigación a fin de desarticular estas organizaciones delictivas que perjudican a los pequeños y grandes comerciantes de Coche. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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