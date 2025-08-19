Compartir

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que Venezuela experimentará próximamente los días más calurosos de este año 2025, debido a una declinación solar que incidirá sobre el territorio nacional.

Entre el 20 de agosto y el 22 de septiembre, el país registrará un aumento progresivo en la temperatura por este fenómeno natural conocido como declinación solar que afectará, principalmente, a zonas bajas y despejadas. Esta situación no tiene nada que ver con Olas de Calor o Domo de Calor.

Igualmente, Inameh alertó que como coincide con la temporada de lluvias, la humedad y la nubosidad pueden atenuar parcialmente el efecto del calor extremo.

Altas temperaturas en Venezuela

No obstante, de acuerdo a lo que precisó el jefe de hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfredo Gil, se trata del segundo valor máximo de temperatura en Venezuela; el primero fue registrado durante los meses de marzo y abril.

Gil explicó durante una entrevista que aunque en todo el país aumentará la sensación de calor, este fenómeno tendrá mayor impacto en zonas calurosas como Los Llanos, Maracaibo, Barlovento y Puerto Ordaz.

Se espera que a mediados de septiembre los valores de temperatura retornen a la normalidad.

