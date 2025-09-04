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El primer actor Eduardo Serrano irá a su casa tras ser dado de alta luego de estar internado por complicaciones luego de haber sido diagnosticado con cáncer. El galán de los años setenta y ochenta estará descansando

Serrano quien vive en Estados Unidos junto a su familia, se ha visto complicado con el cáncer. Su hija Magaly ha estado informando de la salud del actor mediante su cuenta en la red social Instagram.

«Señores, hoy es un buen día. ¿Por qué? Porque está en la casa, está con nosotros. Gracias a Dios ya lo trajeron y estamos contentos de tenerlo nuevamente aquí». Comentó desde Estados Unidos.

Primer actor Eduardo Serrano fue dado de alta

Eduardo trabajó muchos años en Venevisión como luego en RCTV, destacó en varias novelas como las Amazonas, Julia, El Sol Sale Para Todos, entre otras. Ya desde hace unos meses ha estado aquejado de salud.

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Su familia abrió una campaña para recaudar dinero, para poder cubrir los gastos generados. Ya se contrató una enfermera, la cual estará cuidándolo en casa. Muchas personas están realizando cadenas de oración por la salud del actor.

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