Compartir

El primer actor Eduardo Serrano fue diagnosticado con cáncer y metástasis y sus familiares decidieron abrir una cuenta de ayuda. Dijo la hija del artista que le diagnosticaron cáncer en la vejiga.

Serrano quien trabajó en Venevisión y RCTV necesita de todos nosotros. Hace un mes fue diagnosticado con células cancerígenas en un pulmón, con metástasis en el cerebro. Igualmente, padece de un tumor en la vejiga.

Desde hace varios años Eduardo se radicó en Estados Unidos donde incluso llegó a tener un programa de radio. Se espera por los datos de la cuenta para que las personas puedan colaborar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PantallaDeOro (@pantalladeoro)

Eduardo Serrano fue diagnosticado con cáncer

Muchas personas comenzaron cadenas de oración por la salud del actor.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

13 años del adiós de Jairo Varela, fundador del Grupo Niche