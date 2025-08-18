lunes, agosto 18, 2025
Primer actor Humberto García se confesó en una entrevista con Luis Olavarrieta

By Danny Valdiviezo
Primer actor Humberto García
El primer actor narró su experiencia en la televisión.

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
El primer actor Humberto García habló sobre su vida con Luis Olavarrieta, el artista quien está en una casa hogar en el occidente de nuestra entidad habló de sus inicios. De cómo comenzó a ser actor desde que estaba en Barquisimeto.

García ha sido uno de los personajes más apreciados de la televisión venezolana, estuvo en Radio Caracas Televisión donde hizo su primer papel. Luego pasó a Venevisión donde estuvo en varias novelas.

En Cristal en su papel del Padre Ángel quedó inmortalizado en tan extraordinaria obra hecha en los años ochenta. Y que ha sido una de las novelas más vistas en el mundo, y que aún la transmiten.

El actor estuvo también en otras novelas entre ellas Primavera, Cara Sucia en Venevisión donde encarnó el personaje de un villano. Luego en otras obras de la televisión y tuvo papeles en el cine venezolano.

Primer actor Humberto García

García contó cómo fue confinado a una silla de ruedas, luego de un hecho triste. Pero permanece siempre con un ánimo extraordinario, como con una sonrisa.

