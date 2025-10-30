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El primer actor Miguel Ángel Landa está en tendencia luego que indicara que está próximo a cumplir 89 años. El humorista, actor de cine y de televisión hizo el anuncio junto a su hija Dayana en la red social Instagram.

Por supuesto, una gran legión de seguidores del actor desde ya comenzó a felicitarlo. El próximo 4 de noviembre, Landa llegará a 89 abriles. El legendario conductor del programa Bienvenidos es uno de los personajes más apreciados de la farándula nacional.

Conserva el buen humor que transmitía en su programa que por muchos años estaba en la señal de Venevisión. Landa ha sido una de las personas que ha marcado pauta en el cine venezolano con espectaculares películas.

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Primer actor Miguel Ángel Landa esperando sus 89 años

Entre ellas El Pez Que Fuma, Carmen la que contaba 16 años al lado de la gran Mayra Alejandra. Como en las dos entregas de la película Cangrejo, todas estas del director venezolano Román Chalbaud.

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Por si fuera poco, lo vimos derrochando buen humor en lo que fue la película taquillera Papita, Maní, Tostón. Donde hizo gala de su experiencia, como también en lo que fue la película El Manzano Azul. Ya el 4 de noviembre, estará celebrando sus 89 años.

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