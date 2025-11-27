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El primer actor Pedro Durán salió al paso y emitió un comunicado para aclarar una situación que se presentó debido a una de sus publicaciones. En ella recordaba a uno de sus personajes como lo fue “Cafecito”.

Pero al parecer hubo personas que están solicitando ayudas económicas en su nombre, algo que le cayó mal. En la publicación solo recuerda al personaje que era un vendedor de café. Recordemos que Durán es uno de los actores más legendarios de nuestra televisión.

Como también ha estado en el cine nacional además de teatro por largos años. Ha trabajado en Radio Caracas Televisión, Venevisión, VTV, además de productoras independientes que hay en el país.

Primer actor Pedro Durán y el comunicado

Comunicado a la opinión pública:

Dado que en los últimos días se ha hecho viral uno de mis videos en redes sociales, en el hago homenaje a mi recordado personaje cafecito; y con mucho respeto para quienes venden café día a día.

Dicho video ha sido compartido con titulares y textos tendensiosos que ha ocasionado una avalancha de comentarios y republicaciones. Agradezco inmensamente a quienes envían sus bendiciones, su amor y sus recuerdos conmigo y mis personajes.

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Pero, repudio a quienes están solicitando ayudas económicas en mi nombre. A quienes siembran envidia, me difaman e insultan. Gracias a Dios me encuentro en una situación de vida en la que aún trabajo en lo que amo que es actuar. Vivo en mi casa, no vivo en la calle, ni pido limosnas.

Todo trabajo es bueno, todo trabajo dignifica, el trabajo es honesto y sin un día cambio el oficio de actor lo haré siempre con la frente en alto. Dijo el icónico actor venezolano en sus redes.

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