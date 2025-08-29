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La Federación Venezolana de Triatlón realizará el I Campeonato Nacional de Triatlón y Acuatlón en todas sus categorías desde este sábado 29 al 31 de agosto 2025 en Puerto Cabello, estado Carabobo.

Este evento permite continuar con el proceso de formación de los atletas que conformarán la preselección y la selección nacional que representarán en las diferentes competencias del ciclo olímpico, fomentando y cultivando la práctica de la disciplina.

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Este sábado 30 verán acción los atletas de triatlón en todas sus categorías y el domingo 31 será el turno de los participantes en el acuatlón.

El atleta carabobeño Aarón Hernández participará en este evento como parte de su preparación rumbo a su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar y Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas del próximo año.

«Este campeonato nacional de Triatlón y Acuatlón es importante para mí porque puedo evaluarme y reajustar mi preparación en conjunto con el cuerpo técnico de entrenadores, la meta está clara y el objetivo es estar preparado para lograr mi clasificación a Dakar 2026«, aseguró Hernández.

Aarón Hernández, viene de ocupar el sexto lugar en el Campeonato Panamericano que se realizó en Calima, Colombia en el mes de junio.

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