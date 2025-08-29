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Primer Festival de la Polenta de Montalbán tomará los Valles Altos de Carabobo

By Lucciano Battiston
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Primer Festival de la Polenta de Montalbán tomará los Valles Altos de Carabobo

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Lucciano Battiston
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La primera edición del Festival de la Polenta de Montalbán tomará los Valles Altos de Carabobo se realizará el próximo 30 de agosto, la cita será a partir de las 11:00 de la mañana en el mercado Artesanal El Portachuelo ubicado en la encrucijada de Montalbán y Aguirre.
La actividad organizada por Carabobo Gastronómico, coincide con el cierre de la zafra del maíz, de esta manera se exalta un plato originario de la zona.

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Zoraida Barrios Mamazory, presidenta de la organización dedicada a preservar la gastronomía del estado Carabobo argumentó que “el maíz es un elemento que nos identifica como venezolanos, en nuestro caso los carabobeños. Por eso este evento será presentado en nuestros hermosos Valles Altos enalteciendo así el producto local con la preparación más icónica del pueblo de Montalbán, la deliciosa polenta”.

Barrios informó que podrán participar en el concurso todas aquellas personas provenientes de zonas como Montalbán, Aguirre, Bejuma, Miranda y Canoabo que preparen su versión del plato, para exaltar la culinaria de la región y a su vez, dejar un legado para las futuras generaciones.

Primer Festival de la Polenta de Montalbán tomará los Valles Altos de Carabobo

El jurado calificador estará integrado por Eduardo Monzón, periodista, promotor cultural, fundador de Más Valencia, presidente de Ahete Red de Turismo Sostenible; Armando Canelón cocinero, chocolate maker, chef de Barloa Restaurante, junto a Pedro Tomás Pacheco, ganadero y agricultor de Montalbán, ligado al oficio de la producción animal y vegetal por cinco  generaciones.

El creador de la mejor polenta recibirá un premio y certificado que lo acredita como el ganador del Primer Festival de la Polenta de Montalbán.

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SourceLa Calle
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