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La primera edición del Festival de la Polenta de Montalbán tomará los Valles Altos de Carabobo se realizará el próximo 30 de agosto, la cita será a partir de las 11:00 de la mañana en el mercado Artesanal El Portachuelo ubicado en la encrucijada de Montalbán y Aguirre.

La actividad organizada por Carabobo Gastronómico, coincide con el cierre de la zafra del maíz, de esta manera se exalta un plato originario de la zona.