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El presidente de la República, Nicolás Maduro habló del primer mini satélite espacial de Venezuela. El mismo elevará al país a una innovación tecnológica como buscar lo que es la soberanía espacial.

Resaltó el mandatario nacional que la misión de la construcción del mismo estará a cargo de Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología. Además del ministro de Industria y Producción Nacional, Alex Saab.

Indicó Maduro que el proyecto cuenta con el respaldo naciones como China, Rusia, Francia además de Brasil. Para lo que será el primer paso en la construcción del mini satélite venezolano.

Comentó que hay que acelerar lo que es la activación de un nuevo satélite de comunicaciones que llevará por nombre Gran Cacique Guaicaipuro. El mismo tendrá coordinación con China en la tarea de fortalecer la soberanía tecnológica.

Primer mini satélite espacial de Venezuela y la estación Glonass

Resaltó la ministra Gabriela Jiménez que esta primera estación Glonass ya fue inaugurada en julio de este año. “Ya estamos recibiendo en la estación telemetría y estamos operando con las capacidades del talento de la ABAE en conjunto con la cooperación de Rusia”, dijo.

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