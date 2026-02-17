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Este martes 17 de febrero, arribó al Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía en Venezuela el Primer Ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Con el objetivo de cumplir una amplia agenda de trabajo orientada a potenciar las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El alto funcionario fue recibido por las autoridades nacionales en la terminal aérea, dando inicio a una visita oficial que busca revisar y expandir el mapa de cooperación compartido. Este encuentro se enmarca en la diplomacia de paz y la visión de un mundo multipolar.

Primer Ministro de Qatar en Venezuela

La llegada del Primer Ministro catarí reafirma los vínculos históricos entre Venezuela y Qatar, los cuales se establecieron formalmente el 24 de mayo de 1973 y se fortalecieron significativamente a partir de 1999.

Durante esta visita, se espera que las delegaciones de ambos países revisen proyectos clave en áreas estratégicas que incluyen:

Agricultura: Intercambio de tecnologías y mejora de la producción.

Inversiones: Evaluación de nuevas oportunidades de capital en sectores diversos.

Energía: Coordinación en temas de interés mutuo para ambas naciones petroleras.

Esta agenda de trabajo conjunta no solo busca el beneficio económico, sino también la consolidación de un entorno de esparcimiento sostenible en la geopolítica internacional, donde la cooperación sur-sur sea la prioridad.

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