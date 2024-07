El avión del expresidente estadounidense Donald Trump aterrizó en Nueva Jersey, en el aeropuerto internacional Newark Liberty, horas después del intento de asesinato, informa Associated Press.

Un video publicado por una ayudante muestra cómo el expresidente desembarca flanqueado por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV

— Margo Martin (@margommartin) July 14, 2024