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La primera combatiente del estado Carabobo, Nancy de Lacava, recibió las obras que participarán en el próximo 67 Salón Arturo Michelena en el Museo de la Cultura. De los estados de los estados Falcón, Mérida y Zulia.

«Ya estamos recibiendo las obras de los estados Falcón, Mérida y Zulia aquí en nuestro Museo de la Cultura, para el 67° Salón Arturo Michelena, así que prepárense porque ahora es que viene lo bueno», expresó durante la recepción de las creaciones artísticas.

En tal sentido, la primera combatiente invitó a la población en general a estar pendientes de las redes sociales, para mantenerse informados sobre los preparativos de esta gran muestra artística de pinturas, ilustraciones, esculturas, fotografías, videos y textiles.

Cabe destacar que el Salón Arturo Michelena, fue retomado con el apoyo de la Gobernación del estado Carabobo, en aras de promocionar e impulsar el talento venezolano.

67 Salón Arturo Michelena

Para este año, esta exposición prepara la novedad de ser la primera sala inmersiva del país, para que los visitantes vivan la experiencia de ser partícipes de las artes de una manera más sensorial y estar dentro de las creaciones.

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Estas acciones se encuentran enmarcadas dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con la finalidad de promover las manifestaciones culturales realizadas en todo Carabobo.

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