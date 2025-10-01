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La primera combatiente del estado Carabobo, Nancy de Lacava, supervisó las salas azul, verde, amarilla y roja del Museo de la Cultura de Carabobo. Durante el inicio del proceso de montaje de más de 300 obras que participarán en el 67 Salón Arturo Michelena.

Nancy de Lacava destacó el esfuerzo de los más de 900 artistas de todo el país que se postularon y de los más de 350 seleccionados. Quienes con su talento, mantienen vivo el legado cultural que llena de orgullo a los carabobeños y venezolanos.

«Desde nuestro majestuoso Museo de la Cultura, estamos pintando, arreglando y preparando las salas para la tan esperada exposición número 67 del Salón Arturo Michelena. Muchísimas gracias a los 980 participantes de todo el país”, Dijo de Lacava.

Primera combatiente Nancy de Lacava supervisó salas del Museo de la Cultura

“A los 353 escogidos para esta muestra tan importante a nivel nacional, así que no queda más que invitarlos porque dentro de poco será nuestra hermosa inauguración «; recalcó Nancy de Lacava.

Asimismo, agradeció el trabajo articulado de todos los niveles de Gobierno, desde el nacional, regional hasta el municipal, por apostar por el crecimiento del arte y la cultura para el disfrute de toda la población.

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Estas acciones cumplen con las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de generar políticas públicas.

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