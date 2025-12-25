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Más de 200 juguetes fueron entregados en Servicio de Pediatría de la CHET. Con el propósito de garantizar una feliz Navidad a todos los sectores de la población, la primera dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, encabezó la entrega de más de 200 juguetes.

Esto a niños y niñas hospitalizados en el Servicio de Pediatría de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia. La Primera Dama del estado señaló que esta actividad permite brindar un momento diferente a los más pequeños.

“Sumamente felices de compartir este hermoso momento con los niños y niñas, ya que ver sus sonrisas nos recuerda la importancia de estar presentes. De acompañar y de no soltar la mano de quienes más nos necesitan, es por eso que le pido a nuestro Ángel de la Guarda que siempre nos proteja, que cuide a cada uno de estos pequeños y los acompañe en su camino”, indicó.

Primera Dama Nancy de Lacava entregó juguetes en Servicio de Pediatría de la CHET

Asimismo, indicó que el apoyo a las madres es crucial para el crecimiento y desarrollo de los más pequeños, ya que juegan un papel fundamental en su vida. Esta iniciativa va en sintonía con el trabajo articulado por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

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“Estas fechas también son de las madres, de estas mujeres valientes que no se separan de sus hijos ni un segundo. A todas ellas, mi respeto, mi solidaridad y mi acompañamiento sincero”, manifestó.

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