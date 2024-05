Compartir

En una gala que reunió en un mismo escenario a diversas personalidades del mundo del entretenimiento carabobeño, se celebró la primera edición de los Premios On 2024, donde el talento regional fue premiado en 27 categorías.

La ceremonia inició desde el hotel Manantial Valencia, con un homenaje a la historia musical latinoamericana de las últimas tres décadas, en una puesta en escena de más de 20 bailarines, acompañados de efectos especiales de iluminación y un despliegue de pantallas LED acordes a la ocasión.

Las presentaciones musicales estuvieron a cargo de Annaes, Mark Meléndez, Paola Houghton, Ari V, Diego Ramos, Veruska Valdés y Fabián Santamaría de Colombia, bajo la animación de Sthefany Vásquez y Georgett Isaac.

Durante la gala de los Premios On 2024 que también sirvió para celebrar los 11 años del canal ValevisiOn, Alexander “Lucho” Vivas director general del canal y de los premios, también anunció que próximamente realizará el “V Festival On”, un festival que fucionará la música y el humor en un mismo show en vivo de artistas de nuestra ciudad.

Más de 40 personas trabajaron en esta producción que hizo posible una noche dedicada a enaltecer al talento carabobeño, el cual pueden disfrutar en en canal de Youtube de ValevisiOn Channel.

Premios On enalteció al talento carabobeño

Lista completa de galardonados:

1. Podcast del Año – Ni Pruebas Ni Dudas

2. Comediante o Humorista – Luisito León

3. Fashion Vlogger – Dailiz Morillo

4. Diseñadore de Moda – Daniela Peña

5. Creador de Contenido Femenino – Vanessa Candal

6. Creador de Contenido Masculino – Erick White

7. Periodista de Entretenimiento – Paola Brett

8. Revista de Entretenimiento – Club Magazine

9. Emisora Radial – La Mega 95.7 F.M.

10. Locutor – Juan Carlos Noguera

11. Cantante Femenino – Paola Houghton

12. Cantante Masculino – Mark Meléndez

13. Grupo o Dúo Musical – 6 Ocho

14. Modelo Femenino – Sabrina Fernández

15. Modelo Masculino – Juan García

16. Artista En La Mira – Diego Ramos

17. Artista Femenino Del Año – Karin El Aridi

18. Artista Masculino Del Año – Noreh

19. Artista On de La Década – Romina Palmisano

20. Artista On de Impacto Mundial – Manu Lara

21. Artista On Internacional – Fabian Santamaría

22. Artista On del Año – Briella

23. Artista On de Entretenimiento – Eduardo Muria

24. Premio On a La Trayectoria – Matarica

25. Premio On a La Excelencia – José Carmelo Calabrese

26. Premio On Creativo – El Podcast de Fibras

27. Premio On Más Votado – Lusito León