Este viernes la MLB vivió un histórico momento luego de que se cometió la primera infracción al reloj de pitcheo, por violar el límite al tiempo que puede transcurrir entre cada lanzamiento y turno.

Dicho suceso ocurrió durante el juego de pretemporada entre Marineros de Seattle y Padre de San Diego, cuando el estelar tercera base Manny Machado se enfrentaba al zurdo Robbie Ray.

Machado no estaba en la caja de bateo en un turno frente a Ray, en el momento que la cuenta regresiva llegó a menos de 8 segundos en la parte baja del primer inning.

El umpire Ryan Blakney pidió una pausa luego de que se activó nuevo dispositivo que impone un límite al tiempo y cantó el primer strike como sanción a Machado, quien finalizó segundo en la votación al MVP de la campaña pasada en la Liga Nacional.

Machado no dejó que el descuido le arruinara el turno. Conectó un sencillo con cuenta de 2-1. En su segundo turno consiguió otro sencillo. «Ya estoy en los libros de récords, al menos. Es algo bueno, no malo. No me molesta estar en cuenta de 0-1 si es que puedo batear dos hits en cada juego» expresó tras el partido.