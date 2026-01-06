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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió este lunes sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York tras su secuestro en medio de la agresión militar masiva de EE.UU. en territorio venezolano.

«Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas», declaró el líder venezolano en su comparecencia.

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Declaraciones de Maduro en tribunal Nueva York

«No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país», continuó ante el juez Alvin Hellerstein, rechazando el cargo de narcoterrorismo en su contra.

Tras ello, la esposa del mandatario, Cilia Flores, procedió de la misma manera y se declaró ante el magistrado: «No culpable, completamente inocente».

El líder venezolano fue llevado a la sala del tribunal sin esposas, vistiendo una camiseta negra y con unos auriculares supuestamente para la traducción simultánea.

El presidente mencionó que había visto la acusación pero no la había leído y que lo habló parcialmente con su abogado. El defensor de Maduro es Barry Pollack, un abogado litigante experimentado que defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

El juez ordenó a Maduro presentarse ante el tribunal el próximo 17 de marzo para una audiencia y que, por el momento, el presidente venezolano permanecería bajo custodia.

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