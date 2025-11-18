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El principal sospechoso de la muerte del joven de Puerto Ordaz, Josué Enrique Mata Jiménez fue capturado mientras buscaba escapar por la frontera a Brasil. Alias El Mocho fue capturado luego de estar señalado en dicho caso.

Ayer en horas de la tarde se conoció que “Agustín” fue capturado por funcionarios de la PNB. El crimen del joven ha sido uno de los más sonados de Ciudad Guayana. El sujeto en silla de ruedas pretendía pasar la frontera a Brasil.

Alias El Mocho estaba en compañía de una mujer y un menor de edad. En el punto de migración quedó detenido, dijeron las autoridades. El caso del asesinato del joven se encuentra en investigaciones.

Principal sospechoso de la muerte del joven de Puerto Ordaz

“Tras ser detenido por el CPNB, «El Mocho» fue inmediatamente entregado a las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Organismo que ha estado a cargo de las investigaciones sobre el asesinato de Mata Jiménez”, dijo el medio Noticias sin Bozal.

Se espera que en las próximas horas, el detenido sea presentado ante el Ministerio Público para ser imputado por el delito de homicidio, mientras el CICPC continúa con las diligencias para recabar todas las pruebas necesarias y cerrar el caso.

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