El príncipe Harry ha sido noticia últimamente por el estreno de la docuserie de Netflix en la que él y Meghan Markle hablaban de asuntos de la realeza. Además, el duque de Sussex publicará unas memorias tituladas «Spare».

El libro ha tenido mucha atención de la prensa debido al interés del público por saber más sobre la familia real.

En uno de los capítulos del libro, Harry escribe sobre la muerte de su madre, la princesa Diana, y las secuelas justo después de enterarse.

Tras la muerte de Lady Di, tanto William como Harry visitaron el infame túnel de París donde ella y Dodi Al-Fayed, junto con el conductor, murieron en un horrible accidente de coche mientras intentaban evitar ser seguidos por los paparazzi.

Harry recuerda que, ambos hermanos querían reabrir la investigación del accidente, pero otras personas que no se mencionan «les persuadieron para que no lo hicieran», esto según la versión de repuesto del libro obtenida por NBC News.

La princesa Diana murió en 1997

Diana sufrió terribles heridas en el accidente de coche y murió en 1997, cuando Harry tenía 12 años.

Detalló que quien les dio la noticia fue su padre, el ahora rey Carlos III.

«Lo que sí recuerdo con una claridad pasmosa es que no lloré», comentó Harry. «Ni una lágrima. Mi padre no me abrazó».