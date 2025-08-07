Compartir

PriorityMax es una solución que MultiMax ofrece a sus clientes para gestionar y entender su estatus dentro del ecosistema de crédito CrediMax, el sistema de financiamiento para comprar en cuotas dentro de MultiMax.

La aplicación permite consultar la categoría del usuario, que puede ir desde Classic hasta Diamante, reflejando el nivel de relación, responsabilidad y beneficios obtenidos por el cliente con la entidad financiera.

¿Quieres saber en qué nivel estás y qué tienes que hacer para subir de categoría?

PriorityMax te lo deja claro. No es solo un dato más: cada categoría abre la puerta a beneficios reales, mayores límites de crédito, promociones exclusivas, concursos con premios y hasta reconocimientos por pagar a tiempo.

Para escalar en esta escalera financiera, basta con que mantengas un buen récord de pagos en los últimos 45 días antes de tu cuota. Suena sencillo, pero este incentivo es para fomentar responsabilidad y hacer que planifiques tus gastos.

Niveles crediticios de CrediMax

El programa inicia con un cupo básico de $200 en el primer uso, correspondiente a la categoría inicial (denominada “Basic”). Si el cliente realiza un pronto pago, es decir, antes de los 45 días de vencimiento, puede incrementar su cupo hasta aproximadamente $260 en la siguiente jornada de CrediMax. Si el pago se mantiene puntual, sin dejar de ser anticipado, el cupo puede subir hasta $230–$260, según el caso.

Cuando hemos tenido comportamientos consistentes de pago oportuno, es posible avanzar hacia niveles superiores como Platinum ($800) o Diamond ($1,000), que ofrecen cupos más amplios para compras sin intereses durante jornadas autorizadas por Multimax. Aunque las fuentes no detallan todos los nombres intermedios (por ejemplo: Bronze, Silver, Gold, VIP), se sabe que cada categoría implica mayores beneficios y montos disponibles.

La forma más rápida de subir de nivel es cancelando el total de la deuda anterior antes de acceder a CrediMax, ya que una vez afiliado podrás hacer uso del crédito cualquier día del mes.

Control total y transparencia

PriorityMax no se queda en mostrarte la categoría. También te entrega un panel para que veas tu historial de pagos, las cuotas pendientes, fechas clave y todos tus movimientos recientes.

La plataforma PriorityMax fue diseñada para cualquiera: desde el más joven hasta quien no se lleva bien con la tecnología. Es intuitiva, visual y amigable, con tutoriales y soporte para que no te quedes estancado en ningún paso.

Si hablamos de dinero, la seguridad es la prioridad máxima. MultiMax se asegura de que PriorityMax cuente con todo lo necesario: autenticación biométrica, cifrado de datos y monitoreo constante. Solo tú tienes la llave de tu información, y todo cumple con las normas legales venezolanas para proteger tus datos personales.

Descarga PriorityMax desde Google Play o Apple Store. Registrarte es rápido y seguro: solo necesitas tu número de cliente o identificación y seguir unos pasos simples para crear tu perfil.

Desde ahí, podrás ver tu categoría, revisar tu historial y activar alertas para no perder ningún pago.

Con Priority, el poder está en ti: descubre tu categoría, controla tu historial y lleva tu crédito al siguiente nivel.

Descarga e instalación

La aplicación está disponible en Google Play y App Store, sin costo para usuarios de CrediMax. Requiere Android o iOS 12.0 o superior.

Registro y activación: Una vez instalada, el usuario debe registrarse con su número de tarjeta CrediMax. Luego recibe un código de verificación para validar su cuenta.

Navegación en la app: Al entrar, se despliega un menú que incluye la opción “Mi categoría” para conocer el nivel actual en el club PriorityMax y “Historial de pagos” para ver las cuotas que haya reportado y su estado.

Actualización constante: La información se actualiza en tiempo real al pagar dentro del período sin intereses (antes de los 45 días de vencimiento).

¡Afilíate a PriorityMax hoy mismo y descubre todo lo que CrediMax tiene para ti!, así también te invitamos a visitar nuestra web oficial www.multimax.com.ve y mantenerte atento a nuestras redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de las próximas inauguraciones, promociones exclusivas y todo lo nuevo que llega para ti.

Continúa leyendo: Razones por las que cada vez más clientes eligen CrediMax para sus compras