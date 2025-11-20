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Una estudiante de la GNB quedó privada de libertad por el homicidio calificado de su hija. La información la dio a conocer el Ministerio Público en su página web. El hecho ocurrió en Nirgua, estado Yaracuy.

A solicitud del Ministerio Público, fue privada de libertad la estudiante del Centro de Formación de Tropa Profesional de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Yohanny Yulay Sánchez Sánchez (19) por el homicidio de su hija neonata.

Hecho ocurrido el 12 de noviembre en el estado Yaracuy. Ese día, Sánchez le manifestó a sus compañeras de habitación que tenía dolor menstrual, por lo cual se dirigió al baño donde permaneció por espacio de dos horas.

Posteriormente, salió con un tobo en el que se encontraba la recién nacida, lo arrojó a un basurero y regresó a su cuarto. Dijo el Ministerio Público.

Privada de libertad estudiante de la GNB por el homicidio calificado de su hija

Tras percatarse del hecho, otras alumnas del centro revisaron el lugar, donde encontraron a la niña en el interior del recipiente envuelta en una camisa. Por lo que inmediatamente surgió una discusión con la joven, quien arrojó nuevamente el cuerpo de la infante en el vertedero.

Durante el altercado, los militares del recinto se percataron de la situación y trasladaron a la mujer y la víctima hasta el Hospital Central de Nirgua Doctor Padre Oliveros. Cuyas autoridades alertaron a los funcionarios de la policía municipal sobre el ingreso de la paciente con el cuerpo sin vida de un neonato.

Ante tal hecho, una comisión policial se trasladó al referido centro de salud, en el cual resultó detenida la hoy privada de libertad y puesta a la orden del Ministerio Público. En la audiencia de presentación, la Fiscalía 8a de esa jurisdicción imputó a la agresora.

Por el delito de homicidio intencional calificado, previsto en el Código Penal. Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 6° de Control del estado Yaracuy acordó la medida de privativa de libertad en contra de Sánchez, quien permanece hospitalizada bajo custodia policial.

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