Compartir

Por agredir a su pareja con un cuchillo en Cojedes quedó detenido un sujeto. Así lo dio a conocer el Ministerio Público en su página web. A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Andrés Eloy Reyes Angulo (33), por presuntamente golpear a su pareja de 22 años.

El hecho ocurrió el 30 de septiembre en el sector La Herrereña en San Carlos, estado Cojedes. En horas de la noche de ese día, la víctima y su pareja se encontraban en su residencia cuando comenzó una discusión entre ambos.

La cual culminó luego de golpearla y amenazarla con un cuchillo. Durante el hecho, la joven grabó con su celular lo ocurrido y, posteriormente, se lo envió a un correo electrónico que compartía con su progenitora.

Por agredir a su pareja con un cuchillo en Cojedes

Al día siguiente, la madre de la mujer accedió al audiovisual y se percató de lo acontecido con su hija, por lo que denunció el suceso ante funcionarios de la policía regional. Quienes detuvieron al agresor y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

En la audiencia de presentación, representantes de la Fiscalía 7ª de esa jurisdicción imputaron a Reyes Angulo por los delitos de violencia física agravada. Además de amenaza agravada y violencia psicológica.

NO DEJES DE LEER AHORA: Joven falleció en el parque Nacional Henri Pittier ayer domingo

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 2° de Control de Cojedes dictó la medida de privativa de libertad contra el hombre; quien se encuentra recluido en el comando de la policía regional de Cojedes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas