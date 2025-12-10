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Un hombre fue privado de libertad por presunto robo de un teléfono celular en Maturín, estado Monagas. A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Carlos Antonio Ortiz Sánchez (29) por su presunta responsabilidad en el robo de un teléfono celular.

Tal hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre en el sector La Invasión de La Puente, ubicado en la parroquia Alto de los Godos del municipio Maturín; capital del estado Monagas. El sujeto fue denunciado ante el CICPC.

Los detectives recibieron una denuncia por parte de la víctima; quien refirió que un hombre sin un ojo le había despojado de su teléfono celular bajo amenaza de muerte con un arma de fuego.

Presunto robo de un teléfono celular lo dejó detenido

En tal sentido, una comisión del Cicpc se desplazó hasta el lugar de los hechos y ejecutó un despliegue en las zonas aledañas con la intención de ubicar al supuesto perpetrador. En tal sentido, cerca de la zona encontraron a Ortiz Sánchez.

Quien respondía a la descripción física aportada por la víctima. Al ser intervenido e inspeccionado, se le encontró el dispositivo robado y se le aprehendió en flagrancia para dejarlo a disposición del Ministerio Público.

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En la audiencia de presentación, la Fiscalía 13ª de Monagas imputó a Ortiz Sánchez por ser presunto autor del delito de robo agravado. Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1º de Control en esa entidad oriental dictó la referida privativa de libertad en contra del imputado y ordenó su reclusión temporal en la sede del Cicpc en Maturín.

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