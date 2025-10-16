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Un sujeto quedó privado de libertad por presunta violencia sexual en contra de su hijastra en Zulia. A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Nervis Enrique Estrada Oviedo (21), por su presunta responsabilidad en la ejecución de violencia sexual en contra de su hijastra de 11 años de edad.

Tal hecho fue detectado el pasado 7 de octubre en el sector La Quinta de la parroquia Santa Rita, municipio homónimo del estado Zulia. De acuerdo con la investigación, durante ese día funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) recibieron una denuncia anónima.

En la que aseveraba que la niña en cuestión era objeto de violencia sexual en manos de su padrastro. Ante la situación, una comisión de la PNB acudió al lugar de los hechos; donde fueron recibidos por la víctima.

Quien les informó que Estrada Oviedo la obligaba a mantener relaciones íntimas desde hacía tres años. Además, la mantenía bajo amenaza de agredirla tanto a ella como a su madre si alguna vez lo delataba.

Privado de libertad por presunta violencia sexual en contra de su hijastra en Zulia

En consecuencia, la comisión policial materializó la aprehensión de Estrada Oviedo en el sitio, pese a que ofreció resistencia; para dejarlo a disposición del Ministerio Público. En la audiencia de presentación, la Fiscalía 43ª de Zulia imputó a Estrada Oviedo por la presunta comisión del violencia sexual en grado de continuidad y resistencia a la autoridad.

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Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1° de Control en esa entidad federal dictó la privativa de libertad en contra del imputado; además de ordenar que se mantenga recluido temporalmente en la sede de la PNB en Zulia.

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