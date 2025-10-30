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Quedó privado de libertad un PNB por presuntamente solicitar dinero por una infracción de tránsito en Caracas. La información la dio a conocer el portal del Ministerio Público en las últimas horas.

A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad el funcionario de la Policial Nacional Bolivariana (PNB) Erick José Ramón Gonzales (30). Por presuntamente exigirle a un hombre de 72 años de edad 2 mil 500 dólares americanos por una infracción de tránsito.

Tal situación ocurrió el 22 de octubre en la parroquia la Candelaria, municipio Libertador del Distrito Capital. En horas de la tarde del citado día, el septuagenario se encontraba a bordo de su vehículo por el mencionado lugar. Cuando el funcionario le dio la voz de alto.

Privado de libertad un PNB por presuntamente solicitar dinero por una infracción de tránsito

Al percatarse que había cometido una infracción, por lo que lo detuvo y luego le exigió la mencionada cantidad para dejarlo ir. Seguidamente, la víctima le pidió a Ramón González que lo acompañara hasta su lugar de trabajo para entregarle el dinero.

Al llegar al lugar, empleados de la empresa habían notificado la irregularidad en la oficina de Respuestas a las Desviaciones Policiales. Por lo que el efectivo policial resultó aprehendido inmediatamente y puesto a la orden del Ministerio Público.

En la audiencia de presentación, la Fiscalía 76ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC) imputó a Erick Ramón Gonzales por el los delitos de constricción. Para obtener sumas de dinero y retraso u omisión intencional de funciones en la modalidad agravada.

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Una vez expuestos los elementos de convicción presentados por la representación fiscal, el Tribunal 40° del AMC dictó la citada medida privativa de libertad contra el hombre. Quien fue recluido en el Internado Judicial El Rodeo II, ubicado en Guatire.

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