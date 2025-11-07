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Quedó privado de libertad un quincuagenario en Cojedes por presuntamente abusar sexualmente de una niña. La información fue suministrada por el Ministerio Público a través de su portal web, en las últimas horas.

El sujeto está señalado de tocar sus partes íntimas y le ofrecía dinero a cambio de su silencio. A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Dennis Oswaldo Sánchez Bolívar (57), por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una niña de 8 años de edad.

Hecho ocurrido el 1º de noviembre en San Carlos, municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes. Ese día, la niña le confesó a una consejera escolar de su colegio que su vecino la abusaba sexualmente, razón por la cual la defensora notificó a la madre de la víctima.

Ante tal confesión, la progenitora acudió ante funcionarios de la policía municipal para interponer la respectiva denuncia. En la cual detalló que el agresor tocaba las partes íntimas de su hija por encima de la ropa y le ofrecía dinero a cambio de su silencio.

Privado de libertad un quincuagenario en Cojedes

En consecuencia, una comisión del cuerpo policial aprehendió al hombre en la referida localidad y lo puso a la orden del Ministerio Público. En la audiencia de presentación, representantes de la Fiscalía 6ª de esa jurisdicción imputaron al hombre por la presunta comisión de abuso sexual a niña en la modalidad de actos lascivos en grado de continuidad.

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Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1° de Control de Cojedes dictó la medida de privativa de libertad contra Sánchez Bolívar, quien permanece recluido en la sede de la policía municipal.

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