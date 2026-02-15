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Cuatro Polibaruta quedaron privados de libertad por exigirle dinero a un hombre. Los uniformados pidieron 3 mil dólares americanos para no aplicar el procedimiento, dijo el Ministerio Público.

Fueron privados de libertad los funcionarios de la Policía Municipal de Baruta Rafael Eduardo Salcedo Rosendo (33), Jeison Eduardo Hernández Guzmán (32), Junior Alfonso Nieto Gil (25) y Ángel Manuel Tovar Perozo (24).

Por presuntamente exigirle a un hombre 3 mil dólares americanos para no ser procesado.Tal situación ocurrió el 28 de enero en el sector San Rafael del municipio Baruta del estado Miranda.

Cuatro Polibaruta detenidos

En horas de la tarde del mencionado día, el oficial en jefe Hernández Guzmán junto a los primeros oficiales Salcedo Rosendo, Nieto Gil y Tovar Perozo; se encontraban realizando un procedimiento cuando aprehendieron a un hombre por estar involucrado en un robo.

En este sentido, los oficiales le exigieron la mencionada cantidad para dejarlo ir. Sin embargo, la víctima solo pudo entregarles 500 dólares americanos, por lo que los Polibarutas simularon una fuga, en la cual el oficial en jefe efectuó dos disparos al aire.

Luego de lo ocurrido, el hombre se trasladó a la oficina de Investigación de las Desviaciones Policiales de dicho cuerpo de seguridad para notificar la irregularidad. Razón por la cual los cuatro efectivos resultaron aprehendidos inmediatamente en el lugar y puesto a la orden del Ministerio Público.

En la audiencia de presentación

En la audiencia de presentación, representantes de la Fiscalía 76° del Área Metropolitana de Caracas (AMC) imputó a Salcedo Rosendo, Nieto Gil y Tovar Perozo; por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones en la modalidad agravada.

Favorecimiento a la evasión, agavillamiento y uso indebido de arma orgánica. Mientras que a Hernández Guzmán lo imputaron por los mencionados tipo penales y descarga de arma de fuego en zona residencial.

En consecuencia, el Tribunal 26° de Control del AMC dictó la citada medida privativa de libertad contra los cuatro policías, quienes permanecen recluidos en la sede del órgano aprehensor.

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