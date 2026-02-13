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Privan de libertad a sacerdote por abusar sexualmente de una adolescente en Falcón. El religioso está señalado de aprovecharse de la víctima en la casa parroquial cuando acudía a misa como monaguilla

A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad el sacerdote Jesús Gabriel Candelario Barreno (29). Por presuntamente abusar de una adolescente de 14 años de edad, situación ocurrida el 24 de abril del 2024 en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón.

Ese día, la víctima le confesó a su progenitora que el agresor le tocaba sus partes íntimas y la abusaba sexualmente en la casa parroquial de la Iglesia María Auxiliadora. Cuando ella acudía a misa como monaguilla.

Privan de libertad a sacerdote por abusar sexualmente de una adolescente en Falcón

Razón por la cual acudieron a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para interponer la respectiva denuncia. Luego de varias labores y experticias de investigación coordinada por el Ministerio Público, se determinó la responsabilidad del hoy privado de libertad con el hecho.

Por lo que fue aprehendido el 29 de enero del 2026 en el Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar del estado Bolívar. En virtud a una orden de aprehensión acordada por el Tribunal 4° de Control de Falcón.

Durante la audiencia de presentación, la Fiscalía 12° de esa jurisdicción imputó al hombre por el delito acto sexual con víctima especialmente vulnerable. Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, la referida instancia judicial dictó la medida privativa de libertad contra Candelario Barreno, quien fue recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro.

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