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La ciencia acaba de confirmar un secreto a voces: la guayaba es una «superfruta» para la salud y beneficio de tus riñones. Según expertos en nefrología, este fruto tropical ofrece nutrientes clave que protegen el órgano de forma natural.

Un escudo contra el daño renal

La guayaba destaca por su altísima concentración de vitamina C y antioxidantes. Estos componentes reducen la inflamación y combaten el estrés oxidativo, factores que suelen acelerar las enfermedades renales crónicas.

Además, su riqueza en fibra ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Esto es vital, ya que la diabetes es una de las principales causas de complicaciones en los riñones.

Nutrición que sana

Más allá de la vitamina C, la guayaba aporta folato y vitamina A. Estos nutrientes mantienen la integridad de los tejidos y mejoran el funcionamiento general del sistema urinario sin necesidad de tratamientos invasivos.

Aunque la guayaba es poderosa al dar beneficios para tus riñones; los especialistas recomiendan integrarla en una dieta supervisada. ¡Una fruta sencilla, económica y con respaldo científico para cuidar tu salud!

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