Eugenio Rodríguez, directivo de Fesoca solicitó financiamiento con el fin de poder aumentar la producción de caña de azúcar en el país.

Rodríguez advirtió que el azúcar que producen deben venderla a un precio un poco más elevado que la que marcan los productos importados porque su elaboración es más cuesta arriba, ya que no cuentan ni con posibilidad de financiamiento, dificultad para conseguir fertilizantes y tienen una maquinaria vieja, en muchos casos que no sirve.

«Por ejemplo, un saco de cloruro de potasio cuesta cerca de 80 dólares, eso hace que nuestros costos se eleven un poco más (…) No tenemos maquinarias, están obsoletas. Las cosechadoras en los centrales, las reparamos, no podemos reemplazarlas porque no tenemos esa fuerza financiera”, agregó el directivo de Fesoca.

Producción de Caña de azúcar

De igual forma, el cañicultor estima que en 2023 se puedan moler unas tres millones de toneladas de caña de azúcar en todo el país, lo que suma el 30% del consumo nacional. En ese sentido, Rodríguez especificó que Carabobo trabajará 110 mil toneladas de caña de azúcar mientras que Aragua, unas 140 mil toneladas.

La petición de Fesoca y de los productores de azúcar es similar a lo que piden otros sectores de la agroindustria, quienes explican que la reactivación de los créditos es esencial para poder renovar la maquinaria y poder hacer nuevas inversiones que les ayuden a aumentar la producción y abrir más puestos de trabajo.

