Trascendió que el docente de la ULA optó por acabar con su vida por la vía del ahorcamiento. Fue así como lo hallaron dentro de su casa. La tragedia ocurrió en la calle 1 del sector Milla, en el municipio Libertador de la entidad merideña.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron al sitio. Esto a los fines de iniciar las indagaciones y determinar qué lo llevó a tomar tal decisión.

Según Morales, Contreras es la séptima persona que acaba con su vida durante agosto en Mérida. Igualmente, es la número 41 en lo que va de año en la entidad.

