martes, agosto 19, 2025
Profesor de la ULA se quitó la vida

Un profesor de la Escuela de Criminología de la Universidad de Los Andes (ULA), en el estado Mérida, decidió quitarse la vida dentro de su residencia la noche del lunes por razones todavía no dadas a conocer. El periodista merideño Jordin Morales indicó que el fallecido quedó identificado como Miguel Fernando Contreras Arellano, de 69 años de edad. Por varias décadas trabajó en dicha universidad.

Trascendió que el docente de la ULA optó por acabar con su vida por la vía del ahorcamiento. Fue así como lo hallaron dentro de su casa. La tragedia ocurrió en la calle 1 del sector Milla, en el municipio Libertador de la entidad merideña.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron al sitio. Esto a los fines de iniciar las indagaciones y determinar qué lo llevó a tomar tal decisión.

Según Morales, Contreras es la séptima persona que acaba con su vida durante agosto en Mérida. Igualmente, es la número 41 en lo que va de año en la entidad.

Alcaldía de Guacara supera la limpieza de 3 mil 900 ML en canales y caños del municipio
