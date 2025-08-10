Compartir

Un profesor de matemáticas fue encontrado sin vida en una zona boscosa en el oriente del país ayer 7 de julio de 2025. Específicamente en el sector La Esperanza, municipio Andrés Mata en el estado Sucre.

El docente fue identificado como José Luis González de 29 años de edad, quien tenía dos días desaparecido. El sujeto murió presuntamente por asfixia mecánica y en estado de descomposición.

Al sitio se presentó una comisión de la policía científica, encargándose del levantamiento del cadáver. Siendo trasladado a la morgue del Hospital “Santos Aníbal Dominicci” de la ciudad de Carúpano.

González era docente y vivía en el municipio Bermúdez en la comunidad de Playa Grande. Se desconoce los motivos del hecho, las averiguaciones quedaron a cargo del CICPC de la zona oriental.

