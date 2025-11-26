Lo más vistoPortadaSucesos

Profesor es detenido por tocar partes íntimas de una estudiante

By Redacción Noticias24Carabobo
0
219
Profesor detenido Anzoátegui

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Tras ser denunciado de abuso contra una estudiante, los funcionarios adscritos a los motorizados de la Gran Misión Cuadrantes de Vida y Paz, detuvieron a un profesor en El Tigre estado Anzoátegui.

El aprehendido fue identificado como Fidel Alfonso Paragua Ramos (66), quien fue señalado por la menor de tocar sus partes íntimas.

Ante la situación, los uniformados activaron una comisión que se trasladó hasta el liceo, sin embargo el sujeto ya se había retirado del lugar, por lo que fue capturado en su residencia, ubicada en el sector de Guamachito.

Profesor detenido Anzoátegui

El C/G director presidente de PoliSimónBolívar, Dr. José Ferrer, explicó, que los efectivos una vez en el lugar, le informaron al involucrado sobre la denuncia interpuesta en su contra y tras realizarle la respectiva inspección corporal, fue trasladado a la sede policial.

Posteriormente Fidel Paragua, fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre es detenido tras mantener a su pareja en cautiverio

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceLa Calle
Artículo anterior
Hombre es detenido tras mantener a su pareja en cautiverio
Artículo siguiente
¡Llegó Black Friday 2025 a MultiMax! La venta nocturna más esperada del año es este 27 de noviembre
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes