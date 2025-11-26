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Tras ser denunciado de abuso contra una estudiante, los funcionarios adscritos a los motorizados de la Gran Misión Cuadrantes de Vida y Paz, detuvieron a un profesor en El Tigre estado Anzoátegui.

El aprehendido fue identificado como Fidel Alfonso Paragua Ramos (66), quien fue señalado por la menor de tocar sus partes íntimas.

Ante la situación, los uniformados activaron una comisión que se trasladó hasta el liceo, sin embargo el sujeto ya se había retirado del lugar, por lo que fue capturado en su residencia, ubicada en el sector de Guamachito.

Profesor detenido Anzoátegui

El C/G director presidente de PoliSimónBolívar, Dr. José Ferrer, explicó, que los efectivos una vez en el lugar, le informaron al involucrado sobre la denuncia interpuesta en su contra y tras realizarle la respectiva inspección corporal, fue trasladado a la sede policial.

Posteriormente Fidel Paragua, fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

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