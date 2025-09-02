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Una profesora canadiense fue condenada por haber admitido mantener intimidad con uno de sus estudiantes de 15 años. El caso causó revuelo en la ciudad de Tatamagouche, en la provincia de Nueva Escocia en Canadá.

Nicole MacLeod de 37 años de edad tendrá que pagar una pena de cuatro años de cárcel. La mujer admitió con cara de arrepentimiento lo ocurrido. MacLeod es una reconocida maestra de música.

Admitió ante el juzgado que estuvo con el joven, mantuvieron intimidad y luego de eso le alquiló un alojamiento. En el lugar siguieron manteniendo relaciones, dijo la mujer visiblemente conmovida.

El caso ha sido uno de los que más ha dado que hablar en esa zona de Canadá. La mujer fue arrestada y quedó a la orden de las autoridades y será trasladada a un centro de prisión femenina.

Profesora canadiense pagará esta pena por mantener intimidad con un alumno

MacLeod sufre problemas de salud mental, en la audiencia ante el juez pidió disculpas por haber abusado del joven. El muchacho está asistiendo a terapias y trata de superar lo ocurrido con la profesora de música.

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El nombre de la docente de música se suma a los otros casos de profesoras que han sido juzgadas por mantener relaciones con sus alumnos. Muchos casos han sido descubiertos mientras se sospecha que hay otros en el anonimato.

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