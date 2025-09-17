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Una profesora en Reino Unido pagará una condena de 30 años, luego de que la encontraran culpable de manipular, y tener intimidad con un alumno de 15 años. Rebecca Joynes quedó a la orden de las autoridades inglesas

Un video fue la prueba de mayor peso para que la exprofesora quedara detenida y fuera condenada. En dicha grabación se observa a la mujer comprar una correa marca Gucci a su alumno.

Dicha correa valorada en 345 libras fue uno de los obsequios que la docente hizo al joven. Con el fin manipularlo y luego ejecutar el plano de acoso sexual. El adolescente aceptó el regalo pero mostró después nerviosismo ante su madre.

Profesora en Reino Unido pagará esta condena

Ya la exprofesora en mayo 2024 había sido señalada de seis cargos, el primero de ello conducta inapropiada con menores de edad. Además que en la fiscalía se presentó pruebas de cómo explotaba su posición de confianza ante los alumnos.

El caso de la profesora Rebecca poco a poco fue escalando, primero lo señalaban como un rumor. Pero luego se fueron presentando las pruebas quedando detenida ahora y con una condena de 30 años.

En la grabación que presentaron, se ve a la docente comprando el costoso cinturón y luego se llevó al joven a su apartamento. Esto en la zona de Salford Quays, donde se gestaban los abusos sexuales de su parte.

Tenía contacto con el adolescente

La profesora había contactado al jovencito por una de las redes sociales. Le entregó su número “camuflado” en un ejercicio de matemáticas. Lo llevaba y traía en su vehículo, donde este le pidiera, incluso a su domicilio.

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Ya la madre del joven había notado comportamientos nerviosos en el jovencito. Por lo que la mujer lo puso en confesión y este narró a la madre lo ocurrido. No se sabe si la profesora había hecho lo mismo con otros estudiantes.

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