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Una profesora enfrentará cargos en Estados Unidos por enviar fotos íntimas a un alumno de 13 años de edad. La docente de nombre Yezmar Angeanis Ramos Figueroa de 22 años quedó detenida esta semana.

La oficina del condado de Osceola en Florida se encargó de la detención de la profesora de enviar imágenes subidas de tono a un menor de edad. La misma era profesora en la Central Point Christian Academy.

Ramos Figueroa enfrentará cargos por material obsceno y dañino, delitos graves que la llevarán a estar un buen tiempo tras las rejas. Además de otros cargos como distribución de material obsceno a un menor y transmisión de material dañino a un menor.

Profesora enfrentará cargos en Estados Unidos por enviar fotos íntimas a un alumno

La docente conoció al menor de edad en el salón de clases, un estudiante de 13 años de edad y a través de la mensajería le envió las fotos. Además de mensajes de texto de contenido inapropiado.

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Se pudo conocer que la madre del adolescente descubrió las fotos en el celular de su hijo y enseguida esto lo notificó en la oficina del Sheriff del condado de Osceola. La madre del menor dijo que la profesora tenía un comportamiento inadecuado con el menor.

Ramos Figueroa admitió haber enviado las fotos al menor de edad como los mensajes de texto. La acusada se mantiene detenida y esperando que el caso llegue a la corte del estado de la Florida.

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