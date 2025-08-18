Compartir

Una profesora falleció en un motel en extrañas circunstancias, el escándalo que ocurrió a mediados de este año sigue siendo uno de los temas más sonados; sucedió en el estado de Oaxaca en México.

Lo que parecía ser un encuentro íntimo entre la mujer y el joven no terminó de buena manera. La dama conocida con el nombre de Leticia, murió en el lugar, no se sabe si esta había ido al lugar otras veces con el joven.

La docente entró a la habitación acompañada del joven, el cual supuestamente era uno de sus alumnos. Pero dentro la profesora comenzó a sentirse mal y no reaccionaba a los llamados del muchacho.

Profesora falleció en un motel en extrañas circunstancias

Fue cuando el joven solicitó ayuda a la recepción del motel para pedir ayuda, en medio del nerviosismo. Enseguida personal del sitio llamó al número de emergencias, pero al llegar los paramédicos determinaron que Leticia no presentaba signos vitales.

El joven presentó una crisis nerviosa en el motel y tuvo que ser estabilizado en el sitio. Hasta ahora se presume que la mujer sufrió un infarto fulminante en el motel de Oaxaca. El cual es uno de los más famosos de esa zona de México por sus sensuales habitaciones.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ganó la lotería en Kentucky y es arrestado por la policía

Este caso sigue siendo un escándalo en todo México, las autoridades no dieron a conocer la edad como tampoco el apellido de la mujer. La noticia generó conmoción y tristeza entre la comunidad docente.

Gozaba de aprecio

Leticia era una profesora la cual gozaba de aprecio tanto de los alumnos como de su entorno laboral. Era una mujer muy querida, pero para muchos fue extraño que muriera de esa manera en aquel motel de Oaxaca en el encuentro con un joven.

Como tampoco se conoce si era hipertensa o si sufría algún problema en el corazón.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas