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Una profesora podría pagar una pena de 60 años luego de enfrentar 52 cargos adicionales por presuntamente haber tenido intimidad con un jovencito de 14 años. Al parecer tuvieron la mujer y el joven, el cual era su alumno cerca de 45 encuentros sexuales.

El nombre de Cristina Formella ha sido uno de los más virales en las redes en lo que va de año. La docente de 30 años, entrenadora de fútbol y maestra de educación especial dijo que es inocente de los cargos que tiene en contra.

La mujer se mostró molesta y negó de forma enérgica las acusaciones, ya que es acusada de agresión sexual en contra del adolescente. Ya en marzo de este año tuvo una acusación por contacto sexual inapropiado.

En principio este caso no había ganado relevancia, pero se descubrió que la mujer tiene una acusación sexual criminal agravada y agresión sexual criminal. La profesora dijo que ella tiene esas acusaciones por envidia.

Profesora podría pagar esta pena por haber tenido intimidad con uno de sus alumnos

«Todos la persiguen porque es guapa y simplemente es una buena persona que se preocupaba demasiado por [la víctima]», dijeron. La docente acusó al joven de haberle quitado el teléfono y enviarse cientos de mensajes.

Dijo que todo es un plan de chantaje al parecer hecho por el mismo alumno en contra de la profesora. Se dice que la mujer abusó del joven durante una de las clases, tanto en la escuela como en casa de ella.

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Se descubrió en uno de los mensajes que por poco un profesor se entera de lo que estaban haciendo en la escuela. En una de las acusaciones en contra de la mujer esta abusó del joven en horario escolar en al menos cinco oportunidades.

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