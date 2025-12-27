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Un profeta de Ghana está en tendencia luego que Dios dejara hasta nuevo aviso una supuesta inundación. El profeta Ebo Noé había dicho que Dios iba a destruir el mundo y es por ello que vendría una inundación. El pitoniso es por ello que había construido unas arcas.

Luego de la predicción, Ebo dijo que el desastre que Dios presuntamente había planeado no se haría hasta nuevo aviso. Comentó que Dios había escuchado sus oraciones y la de los fieles y no haría las inundaciones.

Profeta de Ghana en tendencia luego de decir que Dios pospuso una inundación

El problema que ha tenido el profeta es que ha sido visto en un carro Mercedes Benz último modelo. El mismo fue comprado con dinero de los creyentes que habían comprado y confiado un espacio en las arcas.

Ebo dijo que si querían salvarse tenían que comprar un espacio en las arcas que había construido. Los críticos cuestionaron lo hecho por el profeta el cual se le ha visto ahora “de lejos”, en su nuevo Mercedes.

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