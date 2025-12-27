EntretenimientoCuriosidadesPortada

Profeta de Ghana en tendencia luego de decir que Dios pospuso una inundación

By Redacción Carabobo
0
143
Profeta de Ghana en tendencia
El profeta ahora anda en un Mercedes Benz. Foto: Dato Curiosity.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un profeta de Ghana está en tendencia luego que Dios dejara hasta nuevo aviso una supuesta inundación. El profeta Ebo Noé había dicho que Dios iba a destruir el mundo y es por ello que vendría una inundación. El pitoniso es por ello que había construido unas arcas.

Luego de la predicción, Ebo dijo que el desastre que Dios presuntamente había planeado no se haría hasta nuevo aviso. Comentó que Dios había escuchado sus oraciones y la de los fieles y no haría las inundaciones.

Profeta de Ghana en tendencia luego de decir que Dios pospuso una inundación

El problema que ha tenido el profeta es que ha sido visto en un carro Mercedes Benz último modelo. El mismo fue comprado con dinero de los creyentes que habían comprado y confiado un espacio en las arcas.

Ebo dijo que si querían salvarse tenían que comprar un espacio en las arcas que había construido. Los críticos cuestionaron lo hecho por el profeta el cual se le ha visto ahora “de lejos”, en su nuevo Mercedes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre se ahogó en el Playón de Ocumare en Aragua

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDatos Curiosos
Artículo anterior
7 años del sismo que estremeció a Valencia en la madrugada
Artículo siguiente
Hombre de 77 años de Valencia murió ahogado en Tucacas
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes