Compartir

El Programa 0-800 Bigote impulsa atención odontológica a pacientes carabobeños. Con el objetivo de facilitar el acceso a la población a un sistema de salud de calidad, la Gobernación del estado Carabobo; a través del programa continúa con la atención de los pacientes carabobeños en su unidad odontológica, donde ofrecen diversos servicios para el beneficio de la ciudadanía.

La unidad se encuentra activa en la sede de la institución en Valencia los días martes y jueves, en la cual, se realizan trabajos preventivos y curativos. A los diferentes pacientes que realizan su solicitud de consulta mediante sus canales oficiales.

En tal sentido, Gabriel Fernández, jefe encargado de guardia del departamento, señaló que el personal se encuentra presto para generar beneficios. Para la salud dental de las personas que acuden a este consultorio.

Programa 0-800 Bigote impulsa atención odontológica

“En esta importante unidad, realizamos labores preventivas como limpieza y charlas educativas, mientras que en el área curativa, hacemos restauraciones dentales; resinas, amalgamas y extracciones dentales, y estamos disponibles en nuestra sede”, dijo.

“Para atender las diferentes situaciones que presenten los pacientes odontológicos que acuden en busca de nuestra ayuda. Es por eso que los invito a acudir a nuestra unidad odontológica, donde todo aquel que lo requiera podrá ser atendido de forma gratuita y de la mejor manera por parte de un grupo de profesionales capacitados, con tan solo un simple contacto podrás tener tu cita para cumplir con nuestra premisa, salud a un llamado”, dijo Fernández.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas