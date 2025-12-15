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El Programa Hagamos del Plástico un Árbol generó conciencia ambiental. Estudiantes del Centro de Educación Inicial Municipal (CEIM) Luis Guevara García de la parroquia Miguel Peña participaron en esta jornada

Actividad organizada por la Misión Árbol, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Ordenación del Territorio; Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern).

Eric Núñez, gerente de la Misión Árbol en Carabobo, señaló que en esta actividad, los alumnos realizaron diversas esculturas y manualidades con productos hechos de plástico, cartón y vidrio, lo que fomenta el reciclaje de estos materiales y así evitar un daño al medio ambiente.

Programa Hagamos del Plástico un Árbol

“Estamos reafirmando nuestro compromiso con la formación responsable, es por eso que en esta jornada promovemos la reutilización creativa del plástico; como símbolo de transformación y esperanza, impulsando prácticas sustentables que fortalecen la cultura del reciclaje, el amor por la naturaleza y el respeto por la vida”, expresó.

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Asimismo, destacó el trabajo conjunto con diversas instituciones del Gobierno Regional y Municipal para llevar a cabo este tipo de jornadas. En sintonía con el trabajo articulado entre el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador Rafael Lacava.

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