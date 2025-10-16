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La Gobernación de Carabobo a través de Insalud y articulado con el Programa Nacional de Implante Coclear impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud; atendieron a diversos niños con cirugías de colocación de estos equipos en la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (CHET) de Valencia.

En tal sentido, Oriana Herrera, subdirectora del Hospital Pediátrico Jorge Lizárraga de la CHET, señaló que esta jornada de intervención quirúrgica; para la colocación de implantes cocleares sirve para dar respuesta oportuna y efectiva a los pacientes con hipoacusia neurosensorial bilateral o sordera profunda.

“Gracias a la política en materia de salud del presidente Nicolás Maduro, de la ministra del Poder Popular para Salud Magaly Gutiérrez y del gobernador Rafael Lacava; esta jornada se realiza gracias a la colaboración del Servicio de Otorrinolaringología de la nuestra Ciudad Hospitalaria, donde contamos con especialistas en el área de audición dispuestos siempre a dar las mejores orientaciones a los padres”, indicó.

Programa Nacional de Implante Coclear

Por su parte, Gerardo Salas, médico jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la CHET, explicó que con la colocación de estos implantes, los infantes podrán ir adaptándose para escuchar sus primeros sonidos.

“La colocación de los implantes servirá para darle milagro a la audición a estos pequeños. Este programa es totalmente gratuito y desde nuestro servicio de otorrinolaringología seguimos trabajando en pro de la salud de la población”, comentó.

Familias agradecidas

Yelika La Cruz, expresó su gratitud por este logro y beneficio a su hijo que a partir de esta cirugía podrá obtener su audición.

“Gracias a un beneficio que otorga el presidente Nicolás Maduro por medio del ministerio de salud, los cuales nos dieron la ayuda para el implante coclear que necesitaba mi hijo, ya que yo llevaba tiempo en el proceso de buscarlo, y gracias a ello se nos está cumpliendo el sueño. Le doy las gracias y un cordial saludo al gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, que Dios lo bendiga y muchas gracias por este beneficio”, expresó.

Por otro lado, Evelyn Tadino, manifestó que con la colocación de este equipo, su pequeño podrá escuchar tranquilamente, experiencia que ha mantenido a la familia feliz, agradecida y con mucha esperanza.

Estas acciones forman parte de las líneas de trabajo dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, para así garantizar un servicio de calidad a la población en materia de salud.

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