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Más de 600 niñas, niños y jóvenes fueron beneficiados con el inició del programa Salud va a la Escuela para el nuevo año escolar 2025-2026, política impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en alianza con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic) y la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

La Autoridad Única de Educación de la entidad. Xiomara Luna detalló que en la actividad celebrada en la E.B. Diego Ibarra de la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia, se atendió a alumnos, representantes y docentes en áreas como medicina general, endocrinología, estudios músculo-esqueléticos, nefrología, nutrición, oftalmología, odontología, pediatría y psicología, así como se realizó entrega de medicamentos a través de la unidad de farmacia, y un servicio de vacunación para aquellos que lo requieran.

«Con esta gran articulación entre educación y salud, y de la mano con las comunidades, hemos puesto al servicio de todos los niños y niñas de la región este programa, el cual no solo genera beneficios directos a la población, sino que también permite a la juventud aprender un poco más sobre las profesiones del personal sanitario y fomentan ideas vocacionales para su futuro. Es decir, que juntos seguimos preparando a nuestros jóvenes a través de la acción social», expresó Luna.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre todos los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Municipal, para garantizar una atención oportuna, la cual es una característica de la población venezolana.

Por su parte, Rosa Escorihuela, directora de la institución, precisó que esta jornada benefició a más de 500 niños y niñas junto a docentes y representantes, así como a más de 100 jóvenes del liceo Enrique Tejera, los cuales fueron invitados a este evento.

«Contentos porque los 551 niños y niñas que hacen vida en esta escuela fueron atendidos en esta jornada, la cual también ayuda a los padres, representantes y todo el personal que hace vida en este colegio. A su vez, más de 100 estudiantes del Liceo Enrique Tejera también recibieron una atención integral por parte de los médicos, los cuales tuvieron la mayor disposición de darles un servicio de calidad», dijo.

Estas acciones del programa Salud va a la Escuela cumplen con lo establecido dentro de las líneas del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el fin de generar iniciativas que fomenten el desarrollo educativo de la juventud carabobeña.

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