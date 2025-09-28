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Programa Sangre Segura Carabobo realizó conversatorio sobre hemoterapia en Valencia

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Programa Sangre Segura Carabobo

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Con el objetivo de implementar políticas públicas para el desarrollo de la salud en la región, la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, (Insalud), celebró el conversatorio «Procedimientos Inmunohematológicos» en el municipio Valencia.

La actividad enmarcada en el «Programa Sangre Segura Carabobo», contó con especialistas de hemoterapia de los nueve bancos de sangre del estado, donde los asistentes adquirieron mayores conocimientos sobre esta área para realizar una mejor atención a los pacientes de la entidad.

Programa Sangre Segura Carabobo

Este conversatorio estuvo destinado a coordinadores de Bancos de Sangre, adjuntos y monitores docentes, así como estudiantes de postgrado de las diferentes universidades de la región.

Programa Sangre Segura Carabobo

Asimismo, el equipo del Banco de Sangre «Miguel Urbano Taylor», del Hospital Adolfo Prince Lara en Puerto Cabello, orientaron a las personas sobre la migraña y sus efectos discapacitantes si no se atiende correctamente por médicos.

Cabe destacar que estas acciones se encuentran enmarcadas dentro de las líneas de acción del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el fin de crear conciencia en la población sobre la importancia de donar sangre.

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