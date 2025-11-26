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Los programas de odontología de cuarto nivel serán adelantados entre la Universidad de Carabobo y la Universidad Bicentenaria de Aragua. El importante convenio ya se firmó entre las autoridades de estas casas de estudios de la región central.

Jessy Divo de Romero, rectora de la UC, junto a Ulises Rojas, vicerrector académico además de Belkis Dommar decana de la Facultad de odontología recibieron a la delegación de la UBA. Integrada por el rector Basilio Sánchez, la vicerrectora administrativa Zeyda Padilla.

Como el vicerrector de proyectos y relaciones Manuel Piñate, el decano de negocios Wilmer Galíndez y el decano de relaciones municipales y empresariales Luis Hernández; para repasar los detalles de este acuerdo.

Programas de odontología de cuarto nivel

Dicha unión ampliará los conocimientos en los planes de estudio de la Universidad de Carabobo al campus de la UBA. Así los odontólogos del estado Aragua tienen acceso a opciones para su preparación superior.

La rectora Divo de Romero dijo que es un compromiso importante para estas casas de estudios. “Esta es una carrera del área de la salud y debemos ser doblemente cuidadosos. Sin embargo, tenemos confianza total en nuestra Facultad de Odontología y el personal docente y de investigación ha demostrado su dedicación en otros estados”.

El vicerrector académico Ulises Rojas explicó que es imperativa la necesidad de desarrollar nuevos estudios de postgrado en el país. “Hay una gran necesidad, pues esta profesión va enlazada con los avances en las ciencias de la salud y en los desarrollos científicos. Este enlace con la UBA responde a esta demanda”.

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