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La prohibición de redes sociales en Nepal, provocó protestas y el primer ministro tuvo que renunciar, luego de las manifestaciones ocurridas en las últimas horas. Khadga Prasad Oli tuvo que renunciar al cargo.

Las personas se agolparon ante viviendas de políticos los cuales en su mayoría renunciaron a los cargos que tenían en el actual gobierno. Las protestas se mantienen en la capital Katmandú como en otras ciudades.

Desde ayer se presentaron las fuertes protestas en contra de las medidas contra las redes sociales. Es por ello que las personas comenzaron a manifestar en contra del actual gobierno y contra la corrupción.

«He renunciado al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy. A fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución; teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país», dijo Oli en un escrito.

Prohibición de redes sociales en Nepal

Desde la semana pasada, redes sociales como Facebook además de youtube entre otras fueron bloqueadas por el gobierno. Fue el detonante para que las personas comenzaran las protestas.

Las redes sociales fueron levantadas hoy en horas de la mañana en Katmandú, como se esperan otras resoluciones en torno al gobierno. Hasta ahora hay 19 personas muertas por las protestas.

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Los choques entre manifestantes y policías han sido fuertes y han dejado cerca de 300 personas lesionadas. Negocios arrasados, además de infraestructuras dañadas, entre ellos plazas como parques y vías principales.

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