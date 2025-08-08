Compartir

Promotores comunitarios fueron capacitados con el Plan de las 7T para fortalecer el Estado Comunal en Carabobo. Con el propósito de seguir fortaleciendo la organización y participación popular en la región, la Gobernación de Carabobo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular, desarrolló una jornada de capacitación dirigida a promotores comunitarios, centrada en los lineamientos del Plan de las 7 Transformaciones (7T), impulsado por el Ejecutivo nacional.

Durante la actividad formativa, más de 120 promotores sociales fueron instruidos sobre los siete vértices estratégicos del Plan de la Patria 2025-2031, con énfasis en su aplicación territorial, articulación comunal y mecanismos de integración popular.

“En este importante encuentro, abordamos de manera integral el Plan de las 7 Transformaciones, que orienta la acción del Gobierno Bolivariano en todo el país, en Carabobo, estamos comprometidos con su correcta implementación, de la mano del poder popular”, aseguró Germán Otero, secretario de Desarrollo Social y Participación Popular.

Asimismo, Ana Polanco, promotora social comunitaria, resaltó el valor estratégico de estos espacios de formación.

“El Plan de las 7T es una herramienta que promueve la participación activa del pueblo en los procesos de transformación social, respondiendo al legado del Comandante Chávez y al impulso que ha dado el presidente Nicolás Maduro al protagonismo de las comunas”, expresó.

Esta jornada de formación, responde a las líneas de acción que en la región dirige el gobernador Rafael Lacava, orientadas al desarrollo del poder comunal como eje fundamental del modelo de gestión territorial en Carabobo.

