Compartir

El pronóstico del clima hoy 27 de octubre de 2025 nos indica clima soleado en horas de la mañana en el centro del país. Especialmente en los estados Aragua, Miranda y Carabobo, como en los estados orientales.

Venezuela amanece con cielo parcial, alternando con áreas nubladas, asimismo; se observa actividad convectiva de rápida evolución acompañadas de lluvias de intensidad variable y actividad eléctricas en zonas de *nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, los Andes y Zulia.

En los estados del sur del país, como en Bolívar, Apure y Amazonas se esperan lluvias como lloviznas a primeras horas de la mañana. Los estados occidentales con poca nubosidad en horas de la mañana.

La línea costera nacional con varias áreas despejadas en el centro como en el occidente, excepto la zona insular como la oriental con nubosidad y probables lluvias. En horas de la tarde se esperan lluvias en Carabobo, Aragua, Yaracuy. Miranda, Cojedes y parte de Falcón.

Clima hoy 27 de octubre de 2025

Clima sobre los 36 grados en el centro del país además de los estados occidentales, sobre todo en Zulia, Lara además de Falcón. 37 y 38 grados en zonas del oriente del país como en los estados llaneros.

NO DEJES DE LEER AHORA: Esta es la cantidad de toneladas de carbón que exportará Venezuela

Solamente en el el estado Mérida en sus zonas de montaña y en horas de la madrugada se esperan 7 grados de temperatura. Además de clima nublado y lluvioso, en horas de la noche para hoy.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas