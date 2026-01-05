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Pronóstico del Inameh para este lunes 5 de enero del 2026

By Redacción Noticias24Carabobo
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Inameh 31 de diciembre -  Pronóstico del Inameh hoy - Inameh domingo 5 de abril

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Redacción Noticias24Carabobo
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El instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 5 de enero predominarán el cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional.

En la región capital, Miranda, La Guaira y Carabobo, tendrán cielos despejados en la mañana, pero luego de mediodía  se estiman algunas precipitaciones dispersas.

 

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 Pronóstico del Inameh hoy 5 de enero

Igualmente, en horas de la tarde se estima un aumento en la nubosidad, por lo que se prevén precipitaciones  en El Esequibo, Bolívar, Delta Amacuro, este del estado Sucre, Falcón, Yaracuy y Zulia.

En la zona de  los llanos occidentales de Barinas, Apure y Portuguesa, el pronóstico es de lluvia con descargas eléctricas pasado el mediodía.

Por otra parte, en toda la zona costera se esperan olas de hasta un metro de altura.

Igualmente informó el Inamhe que los vientos alisios del norte continún aportando humedad a la zona norte de Venezuela.

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