Compartir

El instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 5 de enero predominarán el cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional.

En la región capital, Miranda, La Guaira y Carabobo, tendrán cielos despejados en la mañana, pero luego de mediodía se estiman algunas precipitaciones dispersas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INAMEH (@inamehoficial)

Pronóstico del Inameh hoy 5 de enero

Igualmente, en horas de la tarde se estima un aumento en la nubosidad, por lo que se prevén precipitaciones en El Esequibo, Bolívar, Delta Amacuro, este del estado Sucre, Falcón, Yaracuy y Zulia.

En la zona de los llanos occidentales de Barinas, Apure y Portuguesa, el pronóstico es de lluvia con descargas eléctricas pasado el mediodía.

Por otra parte, en toda la zona costera se esperan olas de hasta un metro de altura.

Igualmente informó el Inamhe que los vientos alisios del norte continún aportando humedad a la zona norte de Venezuela.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas